استشهاد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال منازل بخان يونس
التاريخ
2/29/2024 7:08:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استُشهد 3 فلسطينيين ، ظهر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال منازل في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر لـ "وفا " ، إن طيران الاحتلال شن غارة استهدفت منازل الفلسطينيين غرب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين .
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