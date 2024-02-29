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استشهاد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال منازل بخان يونس

2/29/2024 7:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استُشهد 3 فلسطينيين ، ظهر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال منازل في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.


وقالت مصادر لـ "وفا " ، إن طيران الاحتلال شن غارة استهدفت منازل الفلسطينيين غرب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين .


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