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ليفربول يقدم عرضاً رسمياً لخليفة كلوب

2/29/2024 7:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد مصدر صحفي، بأن نادي ليفربول قدم طلبا رسميا لوكيل الإسباني تشابي ألونسو، مدرب نادي باير ليفركوزن من أجل بدء المفاوضات معه لتدريب "الريدز" في الموسم المقبل
وتبحث إدارة نادي ليفربول عن مدرب، بعد أن قرر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني الحالي للفريق الإنجليزي، الرحيل عن "الريدز" بعد نهاية الموسم الحالي.
وكتب كريستيان فالك، رئيس قسم كرة القدم في صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، عبر حسابه على موقع "إكس": "قدم ليفربول الآن طلبا إلى إينياكي إيبانيز وكيل تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن".
وأضاف: "كما تم إبلاغ مسؤولي ليفركوزن بشكل مباشر أن ليفربول يريد التوقيع مع ألونسو".
وتابع: "النادي الألماني لا يزال واثقا من أن ألونسو سيرفض عرض ليفربول، لا سيما أن لديه عقد مع ليفركوزن حتى عام 2026".
ويذكر أن تشابي ألونسو لعب مع فريق ليفربول في الفترة من 2004 إلى 2009، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا عام 2005.
كما فاز أيضا بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بالإضافة لبطولة كأس العالم للأندية في 2010، وبطولتي أمم أوروبا 2008 و2012 مع المنتخب الإسباني.
ويمتد عقد ألونسو مع ليفركوزن حتى 2026، ولكنه يعد أحد ابرز المرشحين لتدريب ليفربول منذ إعلان كلوب رحيله عن تدريب الفريق الشهر الماضي، بعدما قضى تقريبا تسع سنوات.
ويتصدر باير ليفركوزن ترتيب بطولة الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن بايرن ميونخ، صاحب المركز الثاني.

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