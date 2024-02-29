في اليوم الثاني من عزاء ابنها.. وفاة والدة فادي إبراهيم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد يومين فقط من رحيل نجلها فادي إبراهيم، توفيت مساء يوم الاربعاء 28 فبراير، السيدة نولا سعيد معلوف أرملة الراحل فؤاد إبراهيم "والدة الراحل فادي إبراهيم" بالمستشفى في لبنان.
وفي التفاصيل، علم ET بالعربي من مصادر مقربة، أن الراحلة نولا سعيد لم تكن تعلم بوفاة ابنها فادي ،حيث تم إخفاء الخبر الحزين عنها نتيجة مرضها، ولكن تم نقلها إلى المستشفى ليلة أمس الاربعاء نتيجة جلطة تعرضت لها، وكانت بحالة جيدة حيث قاموا بزيارتها بعد انتهاء عزاء ابنها فادي، وعندما عادوا إلى المنزل تلقوا خبر الوفاة.
وأضافت المصادر، أنه من الممكن أن يتم الدفن يوم غد.. وسوف توضع إلى جانب ابنها فادي إبراهيم، ولكن لم يتم التأكيد حتى الآن بانتظار قرار العائلة.
ET بالعربي
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