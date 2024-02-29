في اليوم الثاني من عزاء ابنها.. وفاة والدة فادي إبراهيم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد يومين فقط من رحيل نجلها فادي إبراهيم، توفيت مساء يوم الاربعاء 28 فبراير، السيدة نولا سعيد معلوف أرملة الراحل فؤاد إبراهيم "والدة الراحل فادي إبراهيم" بالمستشفى في لبنان.

وفي التفاصيل، علم ET بالعربي من مصادر مقربة، أن الراحلة نولا سعيد لم تكن تعلم بوفاة ابنها فادي ،حيث تم إخفاء الخبر الحزين عنها نتيجة مرضها، ولكن تم نقلها إلى المستشفى ليلة أمس الاربعاء نتيجة جلطة تعرضت لها، وكانت بحالة جيدة حيث قاموا بزيارتها بعد انتهاء عزاء ابنها فادي، وعندما عادوا إلى المنزل تلقوا خبر الوفاة.

وأضافت المصادر، أنه من الممكن أن يتم الدفن يوم غد.. وسوف توضع إلى جانب ابنها فادي إبراهيم، ولكن لم يتم التأكيد حتى الآن بانتظار قرار العائلة.



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