بتوجيهات ملكية القوات المسلحة تنفذ إنزالين جويين لمساعدات على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، انزالين جويين لمساعدات اغاثية وغذائية للأهل في قطاع غزة.



وجاءت عملية الإنزال بالتعاون مع مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقتين، وذلك لدعم ومساندة الأهل والأشقاء والوقوف معهم والتخفيف من أثار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.



وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.



















