Thursday, 29 February 2024 04:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رمضان 2024.. تغيير اسم مسلسل روجينا 'سر إلهي' إلى 'بالقانون'

2/29/2024 6:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر صناع مسلسل النجمة المصرية روجينا، تغيير اسم العمل من "سر إلهي" إلى "بالقانون"، قبل أيام من انطلاق عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024.
وتدور أحداث المسلسل المصري في إطار اجتماعي تشويقي، من 15 حلقة، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.


والمسلسل بطولة روجينا، وأحمد مجدي، ومي سليم، ورشا مهدي، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ورنا رئيس، ومحمود الحديني، وصلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.

24

MENAFN29022024000208011052ID1107916332

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث