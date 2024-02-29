رمضان 2024.. تغيير اسم مسلسل روجينا 'سر إلهي' إلى 'بالقانون'

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر صناع مسلسل النجمة المصرية روجينا، تغيير اسم العمل من "سر إلهي" إلى "بالقانون"، قبل أيام من انطلاق عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024.
وتدور أحداث المسلسل المصري في إطار اجتماعي تشويقي، من 15 حلقة، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
والمسلسل بطولة روجينا، وأحمد مجدي، ومي سليم، ورشا مهدي، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ورنا رئيس، ومحمود الحديني، وصلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.
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