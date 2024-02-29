رمضان 2024.. تغيير اسم مسلسل روجينا 'سر إلهي' إلى 'بالقانون'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر صناع مسلسل النجمة المصرية روجينا، تغيير اسم العمل من "سر إلهي" إلى "بالقانون"، قبل أيام من انطلاق عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024.وتدور أحداث المسلسل المصري في إطار اجتماعي تشويقي، من 15 حلقة، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



والمسلسل بطولة روجينا، وأحمد مجدي، ومي سليم، ورشا مهدي، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ورنا رئيس، ومحمود الحديني، وصلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.

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