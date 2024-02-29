الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة دوار النابلسي في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بغزة، والتي خلّفت العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن هذه المجزرة البشعة تثبت مجدداً أن الحكومة الإسرائيلية لا تعطي أي اهتمام للمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وتمارس عكسها تماماً، مجددة مطالباتها بالوقف الفوري لإطلاق النار كسبيل وحيد لحماية المدنيين.
ولفتت إلى أن هذه المجزرة دليل جديد على الإبادة الجماعية وسياسة الاحتلال في تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة.
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