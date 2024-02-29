الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة دوار النابلسي في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بغزة، والتي خلّفت العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى.



وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن هذه المجزرة البشعة تثبت مجدداً أن الحكومة الإسرائيلية لا تعطي أي اهتمام للمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وتمارس عكسها تماماً، مجددة مطالباتها بالوقف الفوري لإطلاق النار كسبيل وحيد لحماية المدنيين.



ولفتت إلى أن هذه المجزرة دليل جديد على الإبادة الجماعية وسياسة الاحتلال في تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة.

