سامسونج تطلق ساعة اللياقة البدنيّة Galaxy Fit3 الجديدة كُليّاً في السوق المحلية عبر المتجر الإلكتروني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي ساعة اللياقة البدنية Galaxy Fit3، التي تعد أحدث أجهزة علامة سامسونج الخاصة بتتبع أنشطة اللياقة البدنية؛ والتي تضع تقنيات مراقبة الصحّة المتقدّمة بمتناول الجميع، وتساعدهم على تحسين صحتهم واعتماد نمط حياة أكثر عافية. وتتميز ساعة Galaxy Fit3 بهيكل من الألومنيوم وشاشة أوسع، مما يتيح للمستخدمين تتبع بياناتهم الصحيّة بشكل فوري وعلى مدار الساعة، بما في ذلك التدريبات اليوميّة وجودة النوم. وتتيح الشركة للعملاء والمستهلكين فرصة الحصول على الساعة ضمن عرض استثنائي من خلال شراء الساعة والحصول على أخرى ثانية مجاناً باللون الذي يختارونه، عبر متجر سامسونج الإلكتروني من خلال الرابط:

هذا وتأتي الساعة بعدة ألوان تشمل اللون الفضي، والرمادي، والزهري الذهبي.وأكّد مدير قسم الهواتف الذكية في شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، معتز العقرباوي، على حرص الشركة على رفد السوق المحلية بأحدث ابتكارات الشركة الأم، خاصة في ما يتعلق بالصحة العامة التي بات الاهتمام بها يتوسع على نحو كبير، وهو ما أخذته سامسونج على عاتقها لللارتقاء بصحة زبائنها وتحسين جودة حياتهم مع منتجات تخدم هذا الغرض. وبين العقرباوي بأن الساعة الجديدة تأتي امتداداً للأجيال السابقة منها، والتي تتسم بالعديد من الميزات لتوفير تجربة صحية مخصصة أكثر للمستخدمين.



جهاز تتبّع بمزيج من المتانة والأناقة تجعله رفيقك المثالي في رحلة اللياقة البدنية

وتأتي ساعة Galaxy Fit3 بهيكل من الألومنيوم وتتميز بشاشة 1.6 بوصة، وهي أعرض بنسبة 45% مقارنة بالجيل السابق، ولا يُتيح التصميم المُحسّن ملاءمة أنيقة ومريحة للاستخدام اليومي فحسب، بل يسمح أيضًا للمستخدمين بالوصول بسهولة إلى الرؤى التفصيلية وبنظرة واحدة فقط. وبفضل عمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 13 يومًا، يمكن للمستخدمين دمج Galaxy Fit3 بسلاسة في أنماط حياتهم دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر. كما يعد التخصيص ميزة أساسية في الساعة، حيث يوفر للمستخدمين القدرة على تحسين نمط جهاز التتبع من خلال الاختيار من بين أكثر من 100 وجه ساعة تم إعدادها مسبقًا، أو تعيين صورهم الخاصة كخلفية. وبالإضافة إلى ذلك وبنقرة واحدة، يمكن للمستخدمين تغيير سوار الساعة ومطابقته بسلاسة ليناسب أسلوبهم وأنشطتهم اليومية.

تتبع مقاييسك الصحيّة بدقة وكفاءة على مدار الساعة

ولطالما التزمت سامسونج بالتركيز على أهميّة جودة النوم في تعزيز الصحّة العامة، وتمكين المستخدمين من فهم أنماط نومهم وتنمية عاداتهم الصحية باستخدام أدوات مراقبة النوم المتقدمة. ويتجسّد هذا الالتزام في ساعة Galaxy Fit3، مما يسمح للمستخدمين بارتدائها بشكل مريح طوال الليل لمراقبة أنماط نومهم، كما يمكنها أيضًا اكتشاف الشخير وتتبع مستويات الأكسجين في الدم، مما يوفر قياسات شاملة. ومن خلال الاستفادة من بيانات النوم الفردية، توفر ساعة Galaxy Fit3 تدريبًا شخصيًا على النوم، مما يمنح المستخدمين رؤى مفيدة لتعزيز فهمهم للنوم وتوجيههم نحو تغييرات إيجابية في روتينهم.



وتعمل ساعة Galaxy Fit3 على تمكين المستخدمين من مراقبة أنشطتهم اليومية بفعالية. ومع القدرة على تتبع أكثر من 100 نوع من التدريبات في أي وقت وفي أي مكان، يمكن للمستخدمين مراجعة سجلات تمارينهم بسهولة، مما يعزز الدافع للوصول إلى أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم. وتتميز Galaxy Fit3 بتصنيف 5ATM ومقاومتها للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، مما يضمن قدرة المستخدمين على المشاركة في الأنشطة الخارجية عبر بيئات متنوعة دون قلق.

وعلاوة على ذلك، توفر Galaxy Fit3 للمستخدمين رؤى شاملة حول صحتهم العامة، وتقدم المقاييس الأساسية مثل معدل ضربات القلب ومستويات التوتر.

استمتع بالراحة والأمان ضمن منظومة Galaxy



وتولي ساعة Galaxy Fit3 الأولوية لرفاهية وسلامة المستخدمين من خلال إضافة ميزات الأمان المتقدمة، حيث تساعد ميزة اكتشاف السقوط على تحديد الحوادث المحتملة وتحث المستخدمين على الوصول إلى خدمات الطوارئ على الفور، بينما تتيح ميزة الطوارئ SOS المساعدة الفورية عن طريق الضغط على الزر الجانبي خمس مرات، الأمر الذي يضمن حصولهم على شبكة أمان موثوقة، ويسمح لهم بطلب المساعدة بكفاءة وفعالية عند الحاجة.



ويستمتع مستخدمو Galaxy Fit3 بتجربة غنية قابلة للارتداء من خلال التكامل بسلاسة مع الميزات المتنوعة داخل منظومة Samsung Galaxy المتصلة. وتعتبر Galaxy Fit3 بمثابة وحدة تحكم متعددة الوظائف مباشرة على معصم اليد، ولا تعمل فقط كجهاز تحكم عن بعد لكاميرا الهاتف الذكي مما يسهل التقاط الصور وإعدادات المؤقت باستخدام Camera Remote ولكن أيضًا كأداة لتشغيل الوسائط وإدارتها على أجهزتهم المتصلة. ولمزيد من الراحة، يمكن للمستخدمين مزامنة الأوضاع بسهولة بين جهاز Galaxy Fit3 والهاتف الذكي المتصل بها عندما يرغبون في تجنب أي إزعاج أو الاستعداد لوقت النوم. وفي المواقف التي يكون فيها الهاتف الذكي في غير مكانه، تتيح ميزة "البحث عن هاتفي المحمول" Find My Phone المتوفرة على Galaxy Fit3 للمستخدمين تحديد موقع أجهزتهم بسهولة أو العكس.