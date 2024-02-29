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أحمد حلمي ومنة شلبي يقدمان 'واجب علينا' لدعم غزة

2/29/2024 6:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم الثنائي الفنان أحمد حلمي والفنانة منة شلبي فيلما تسجيلياً عن أحداث غزة، بعنوان "غزة واجب علينا"، على هامش مشاركتهما في احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسختها الخامسة، لدعم ومساندة الأبطال من ذوي الهمم.
وعرض الفيلم التسجيلي، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وظهر حلمي ومنة في إحدى لقطات الفيلم وهما يقولان "إحنا مش بعاد عن بعض شايفين وحاسين ببعض".


وتطرقت مشاهد الفيلم التسجيلي إلى الشعور الإنساني الذي يكنّه المصريون للغزيين جراء الحرب الأخيرة في غزة.


ونشر أحمد حلمي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، الفيلم التسجيلي، وعلق "غزة في القلب حتى إن توقف".

وكان الفنان أحمد حلمي، قدم دعماً للقضية الفلسطينية خلال مسرحيته الكوميدية "تييت" التي عرضت مؤخراً على مسرح أبو بكر الشدي، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من "موسم الرياض".

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