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بمشاركة الامارات .. مصر تعلن تنفيذ عملية نوعية جديدة في سماء غزة الليلة

2/29/2024 6:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم الجيش المصري أن مصر والإمارات تواصلان الإنزال الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة.
وقال المتحدث في بيان له: "تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرى المصرية والإماراتية من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي ليلا لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها المواطنين الفلسطينيين في شمال غزة".


وقد تضمنت المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات العاجلة التي تم إسقاطها جوا بمناطق متفرقة من شمال القطاع والتي تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية نتيجة استمرار العمليات العسكرية .
وتابع: "يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة بالتنسيق مع كافة القوى الفاعلة إقليميا ودوليا لتحقيق التهدئة وإنفاذ المساعدات الملحة للتخفيف من الجائحة الإنسانية داخل قطاع غزة".



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