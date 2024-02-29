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عمل فني جديد يعيد وائل كفوري لتألق التسعينيات

2/29/2024 6:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عمل فني جديد سيجمع الفنان وائل كفوري بالشاعر ميشال جحا، وجاء الإعلان الذي لم يفصح الطرفين عنه بالتفاصيل، بعد أيام من حلول الأخير ضيفاً في برنامج "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال.
وتحدث جحا خلال لقائه بهلال، إنه لم يرى الفنان اللبناني من مدّة ولكن جرى اتصال بينهما حيث وعده كفوري بزيارته في وقت قريب.


وبحسب برنامج "ET بالعربي"، زار وائل كفوري الشاعر في منزله أمس الأربعاء، للاتفاق على تعاون جديد خلال المرحلة المقبلة، كما تضمنت الزيارة اتفاقاً على تعاون مع شقيق ميشال الملحن جوزيف جحا.

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