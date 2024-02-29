العزام: إجراءات للتغلب على تحديات التوسع في توليد الطاقة المتجددة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات بالتعاون مع الشركاء المعنيين في القطاع لمواجهة التحديات التي تواجه عملية التوسع في توليد الطاقة المتجددة، وصولا إلى تحقيق أمن التزود بالطاقة مع الوفاء بالتزامات الأردن المناخية.



وحول هذه الإجراءات أكدت العزام خلال افتتاحها ورشة العمل الوطنية الأولى لبرنامج MENALINKS بعنوان " تحديد نطاق الأولويات الوطنية ضمن برنامج التطوير الطموح لمشاريع الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بين القطاعات المستهلكة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENALINKS " أنها تمثلت بدراسات تعزيز الشبكة الكهربائية والتوجه نحو الشبكات الذكية، وإيجاد حلول التخزين كمشروع تخزين الكهرباء بواسطة المياه، مشيرة الى أنه تم الانتهاء من إعداد كامل دراسات الجدوى التفصيلية لهذا المشروع.



واستكملت العزام الإجراءات الرامية إلى مواجهة تحديات التوسع في رفع المزيد من الطاقة المتجددة على الشبكة بمتابعة الربط الكهربائي مع دول الجوار ودراسة تطوير البنية التحتية القائمة، والبدء بتطبيق نظام التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن بشكل اختياري، كخطوة تسهم في تقليص الكلف على بعض القطاعات، معلنة أنه سيتم التحول إلى تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن إلزاميا بعد الانتهاء من تركيب العدادات الذكية بشكل كامل.



ولفتت العزام إلى الإنجازات التي حققها الاردن في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أصبحت الطاقة المتجددة تغطي ما يقارب 27% من استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية خلال العام 2022، ونعمل لزيادة هذه النسبة لتصل الى 31% بحلول عام 2030 حسب الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة (2020-20230).



من جهته أكد المساعد الرئيسي لرئيس الاستدامة في الجمعية العلمية الملكية المهندس وليد شاهين أن مشروع مينالينكس والذي ينفذه المركز الوطني لبحوث الطاقة في الجمعية العلمية الملكية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الاردن، وسيقدم الدعم الفني ودعم سياسات قطاع الطاقة وتقديم التدريب لتعزيز التكامل بين الطاقات المتجددة والشبكة الكهربائية وتطوير الشبكات الذكية واستخداماتها من قبل القطاعات المختلفة في الأردن مثل قطاع الصناعة وقطاع الأبنية.

ويأتي هذا البرنامج الاقليمي الذي تشارك في تنفيذه إلى جانب الأردن كل من مصر والمغرب وتونس وتركيا من خلال المبادرة الدولية للمناخ والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي بهدف دعم التكامل بين قطاعات الطاقة المختلفة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة للمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.



نظم الورشة مشروع مينالينكس بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية من خلال المركز الوطني لبحوث الطاقة وبالتعاون مع شركة الاستشارات الألمانية Guidehouse Energy Germany(GmbH)، بهدف اختيار المواضيع الرئيسية التي يستهدفها البرنامج خلال مدة تنفيذه في السنوات الـ6 القادمة (2023-2029) وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية الواردة في الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020-2030 التي تعدها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وأدارت الورشة المهندسة سوسن بوارش مديرة المشروع في الأردن.