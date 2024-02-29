الاحتلال يسحب لواء المظليين من غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش سحب لواء المظليين من قطاع غزة، وحلّت محله قوات أخرى، بينما تسيطر كتائب القسام على المعارك في حي الزيتون، وتوقع خسائر بالاحتلال.
ولم تقدم الإذاعة ولا الجيش تفاصيل بشأن عدد وعتاد لواء المظليين، الذي سبق خروجه من غزة سحب قوات أخرى.
في هذه الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده يواصلون عمليات عسكرية في منطقة حي الزيتون شمال قطاع غزة، ودمروا فتحات أنفاق وعثروا على العديد من الأسلحة، وفق قوله.
وأضاف الجيش أنه رُصد 3 مسلحين يوجّهون طائرات مسيرة، مشيرا إلى أنه قتلهم بطائرة مسيرة.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل عملياتها في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأنها دمرت ما وصفها بالبنى التحتية هناك.
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