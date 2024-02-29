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التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش

2/29/2024 6:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش الذي يصادف غدا الجمعة تُظهِر العدد الصادر بتاريخ 3 آذار عام 1956 من جريدة فلسطين، الذي يحمل خبر تعريب قيادة الجيش الأردني إثر قرار جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه القاضي بذلك.


وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، أنه يظهر في الصفحة الرئيسة للوثيقة المانشيت الرئيس الذي يشير إلى قرار تعريب قيادة الجيش، مشيرا إلى أن العدد حمل عدة أنباء متصلة بهذا الشأن تظهر الانزعاج البريطاني والأجنبي من القرار، مقابل السرور والراحة العربية له.


وأضاف، إن الوثيقة تظهر أيضا الفرح الأردني الكبير بهذا القرار الملكي، من خلال التهاني والتبريكات التي تبادلها الأردنيون فرحا به؛ باعتباره حدثا يدل على أصالة القيادة الهاشمية وعروبتها وتأصيلها للرواسي العروبية في جميع مؤسسات المملكة الأردنية الهاشمية.




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