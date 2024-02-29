لوموند: جنود إسرائيليون يتبجحون على الشبكات الاجتماعية بانتهاكاتهم في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN- قالت صحيفة لوموند إن إذلال السكان وازدراءهم ونهب ممتلكاتهم وتدميرها، أفعال يتباهى بها جنود الاحتلال في قطاع غزة على تيك توك وإنستغرام، في سيل من المقاطع المصورة التي يمكن اعتبارها شاهدا على مدى الشعور بالإفلات من العقاب، وعلى انفضاح شكل من أشكال تجريد السكان الفلسطينيين من إنسانيتهم.

وأشارت الصحيفة في مراسلة من القدس بقلم صامويل فوري، إلى أن محتوى بعض هذه المقاطع يظهر جنودا يلهون في أحد المنازل الخصوصية، وآخرين يركبون دراجات الأطفال، ومجموعة ترفع العلم "الإسرائيلي" على مبنى وسط محيط من الدمار، ولحظات من التخريب المحض والابتهاج بنهب وتخريب مسجد فارغ، ويظهر جندي يكسر بضائع متبقية في أحد المتاجر.

وفي مزيد من المقاطع، يظهر الجندي إيزيدور الغرابلي وهو يلعب دور سماسرة العقارات في أنقاض حي الزيتون بمدينة غزة، ثم يشيد بجمال ساحل غزة، قبل أن يهدد أمام الكاميرا قائلا "سوف نسحقكم".

كما يظهر بعض محبي النهب، مثل ذاك الرجل الذي يهاجم صندوقا لأحد سكان غزة بمطحنة، وذاك الذي يحمل زوجا من الأحذية لا يزال في الصندوق الأصلي، لتقديمه لخطيبته المستقبلية.

وفي مقاطع أخرى أكثر قتامة، يظهر مدفعي يقصف غزة متنكرا بزي ديناصور، وأحد جنود المشاة يشعل النار في شحنة من المواد الغذائية في وقت تقف فيه غزة على شفا المجاعة، ويلوح آخر بلافتة تعلن عن صالون تصفيف الشعر الخاص به بجوار جثث الفلسطينيين، الذين تقارنهم كلمات أغنيته "بالحيوانات" و"عماليق".

وهذه المقارنة حسب الصحيفة، تشير إلى تشبيه وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت، الفلسطينيين "بالحيوانات البشرية"، وما تدعو إليه من التجريد من الإنسانية، ثم إلى اقتباس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "اذكر ما فعله عماليق"، بما تدعو إليه وصية سفر التثنية من "محوهم من الذاكرة".

ورأت الصحيفة أن ثقافة الاستعراض المنتشرة بشبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قد حررت العديد من الجنود من كل قيود.

يقول المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان "الإسرائيلية" "كسر الصمت"، "لقد رأينا هذا النوع من السلوك في الماضي. لكن هذا المستوى من العنف وشرعنته يكشفان الكثير عن الموقف العام للجنود في القطاع، كل مقاطع الفيديو هذه أعراض للشعور العميق بالضيق".

وفي تقرير منفصل للصحيفة، ردت ميراف زونسزين، المحللة في مجموعة الأزمات الدولية، جزئيا الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال إلى كون الجيش أصبح أكثر قومية ودينية ويمينية، وإلى كثرة عدد الجنود المنتشرين وصغر سنهم وسوء تدريبهم.

وأشارت المحللة إلى العثور على وثائق لهذه التجاوزات على شبكات التواصل الاجتماعي يؤكد سعة انتشارها، بل إن شهادات الجنود تدل على أن ما يحدث في الخفاء أكثر أهمية، لدرجة أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي اضطر إلى استدعاء قادته للعودة إلى النظام في 20 فبراير/شباط.

واعترف جندي من قوات الاحتلال فضل عدم الكشف عن هويته للصحيفة بحدوث عمليات نهب بسيطة، موضحا أنه "تم تفتيش جميع المنازل التي مررنا بها من أعلى إلى أسفل، بحثا عن أسلحة أو ذخيرة. البعض منا أخذ هدايا تذكارية لا قيمة لها. تم حرق المنازل بأمر من القيادة. حاول أحدنا الاعتراض على هذا النوع من السلوك. وقيل له إن إرهابيي حماس قتلوا أشخاصا وأحرقوا منازل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لذا يمكننا أن نفعل ذلك أيضا".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الظاهرة دفعت بعض جنود الاحتلال إلى سؤال الحاخامات عن النهب وهل هو محظور بموجب الشريعة اليهودية، وأوضح الحاخام يتسحاق شيلات، مستوطنة معاليه أدوميم، أن سرقة المواد الغذائية والمواد القابلة للتلف مسموح بها، لا غيرها، ولكن حاخامات أقل صرامة منه أكدوا أن "العرب لا يلتزمون بالمواثيق الدولية، لذلك لسنا مطالبين بالامتثال لأي من قوانين الحرب".

وانتشرت هذه الصور بكثافة، وهو ما اضطر رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي لكتابة: "نحن لسنا في موجة قتل أو انتقام أو إبادة جماعية"، ثم أمر قائلا: "لا تستخدموا القوة عندما لا يكون ذلك مطلوبا، ولا تأخذوا ما ليس ملكا لنا، ولا تصوروا مقاطع فيديو انتقامية".

وأدانت المدعية العامة العسكرية للاحتلال يفعات تومر يروشالمي، الأعمال "التي لا تتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي، وتتجاوز العتبة الإجرامية"، وقال المتحدث باسم الجيش إن "الجيش الإسرائيلي تحرك لتحديد الحالات غير العادية التي تحيد عما هو متوقع من جنوده، وسيتم اتخاذ إجراءات قيادية مهمة ضد الجنود المتورطين".

ومع ذلك تبقى إجابات مسؤولي جيش الاحتلال غير واضحة، كما تقول المحللة؛ إذ يقول البعض إن المرض انتشر وتصعب السيطرة عليه، ويقول آخرون إن السبب هو أن جنود الاحتياط يذهبون في إجازة، أو ربما لأن الجيش يعتبر هذه الظاهرة جزءا من الحرب النفسية، أو ربما يكون ذلك بسبب الشعور بالإفلات من العقاب السائد حاليا في "إسرائيل".

