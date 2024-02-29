التعليم العالي تعلن منحا دراسية في بنغلادش
التاريخ
2/29/2024 6:10:06 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، توفّر عدد من المنح الدراسية في بنغلادش للحصول على درجة البكالوريوس في مجال الطب البشري وطب الأسنان، وذلك للعام الدراسي 2023-2024.
ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في المنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني ، للاطلاع على التفاصيل كاملة.
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