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التعليم العالي تعلن منحا دراسية في بنغلادش

2/29/2024 6:10:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، توفّر عدد من المنح الدراسية في بنغلادش للحصول على درجة البكالوريوس في مجال الطب البشري وطب الأسنان، وذلك للعام الدراسي 2023-2024.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في المنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني ، للاطلاع على التفاصيل كاملة.

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