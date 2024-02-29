هــل الـهــدنـــة في غـــزة مـمـكـــنـة قــريــبــــاً؟ بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) بعد مرور ما يقرب من الخمسة شهور على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، واقتراب دخول شهر رمضان، يبدو أن هناك تطوراً في مسار ونتائج الجولات التفاوضية المستمرة لتحقيق هدنة مؤقتة أو وقف لإطلاق النار أوسع في غزة، في إطار عدد من الشواهد والمعطيات.

صدر عدد من التصريحات المتفائلة بإمكانية تحقيق هدنة قريبة في غزة، مطلع الأسبوع الجاري، فقد أكد نتنياهو، على وجود احتمال لتأجيل الهجوم على رفح "لبعض الوقت"، إذا تم التوصل لهدنة، كما قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي إن إسرائيل و"حماس" قد تتفقان قريباً، واعتبر بايدن أنه يأمل أن يبدأ وقف إطلاق النار في غضون أيام. وبعد توقف دام حوالى شهر، وفي خطوة إيجابية، التقى مدير وكالة المخابرات الأميركية المركزية ورئيس الموساد ومفاوضين من مصر وقطر في باريس أواخر الأسبوع الماضي. وركزت المحادثات حول الإطار الأولي الذي طرح مطلع الشهر الجاري، والذي وضعت عليه حركة "حماس" تعديلات، رفضها نتنياهو بعد ذلك. وأكد سوليفان إن تلك اللقاءات أسفرت عن تفاهم حول الخطوط العريضة من الصفقة، وهناك حاجة لتحدث الوسطاء القطريين والمصريين مع حركة "حماس". عقدت في أعقاب ذلك جولة أخرى من المحادثات، خلال الأسبوع الجاري، في الدوحة. ورغم نفي حركة حماس حدوث اختراق في مفاوضات الهدنة الحالية، إلا أن إسماعيل هنية، قام بزيارة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، في أول زيارة له منذ شهر كانون الأول الماضي، التقى خلالها بالوسطاء المصريين، الذين كشفوا عن قيامهم بالبحث في تطورات شروط الهدنة الحالية، والتي لم تضع الحركة أي شروط جديدة عليها. وأكدت الحركة في ذات الاطار إنها لن تقوم بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين حتى تنهي إسرائيل هجومها وتسحب قواتها من القطاع. واعتبرت القناة ١٢ الإسرائيلية أن هناك "نوعاً من التحول" في موقف حركة حماس حول مطلبها بإنهاء الحرب.



لم يعلن بعد التوصل لأي اتفاق، رغم الترويج لعدد من التفاهمات، أهمها إمكانية الإعلان عن هدنة مؤقتة لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح حوالي ٤٠ محتجزا في غزة من فئات معينة، مقابل إطلاق سلطات الاحتلال ٤٠٠ معتقل فلسطيني من ذات الفئات، وعدد من ذوي المحكوميات العالية، وسماح جيش الاحتلال بعودة النساء والأطفال إلى شمال غزة، دون عودة الرجال، و"إعادة انتشار" القوات الإسرائيلية داخل غزة، دون انسحاب كامل منها، والسماح بوصول أكبر للاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع. ووضع نتنياهو شرطاً جديداً للصفقة المطروحة، تمثلت بنفي الأسرى الفلسطينيين المدانين بـ "جرائم خطيرة" إلى قطر، وعدم الاستعداد للتقدم في معايير الصفقة حتى تتلقى إسرائيل قائمة تحدد عدد المحتجزين الاحياء في غزة. وتأتي تلك التفاصيل في ظل عدم وجود تغير جوهري في الاطار الذي وضع مسبقاً، والذي وضعت عليه حركة "حماس" تعديلات، رفضها نتنياهو.

إن التوصل لهدنة ليس جديداً، خلال مجريات العدوان الاسرائيلي الحالي على غزة، فقد تم الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل على هدنة لمدة أربعة أيام، جرى توسيعها بعد ذلك لأيام معدودة، في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني الماضي، أطلق على إثرها عدد من المحتجزين والمعتقلين الإسرائيليين والفلسطينيين، واستؤنف الهجوم الإسرائيلي على غزة في أعقابها. وأكدت حركة حماس بعد ذلك أنها لن تكرر مثل تلك التفاهمات، إلا إن تعلقت بوقف القتال نهائياً. كما أن انخراط إسرائيل في مفاوضات الهدنة بعد ذلك، جاء لإرضاء الولايات المتحدة، وامتصاص الغضب المحلي الإسرائيليوالعالمي، في ظل إصرارها على عدم التخلي عن السعي لتحقيق هدفها بهزيمة حركة حماس، إما في ميدان المعركة، أو من خلال شروط التفاوض. فقد أكد مسؤولون إسرائيليون استعدادهم الموافقة على خروج يحيى السنوار من غزة، كجزء من صفقة رهائن محتملة، أي تكرار سيناريو ما بعد حرب بيروت عام ١٩٨٢. إن حدود الصفقة التي ارادتها إسرائيل، خلال مفاوضات الهدن تمثلت في إعلان النصر على حركة "حماس" سياسياً، بدلاً من إعلان النصر في الميدان، وانعكس ذلك في حدود شروطها وردودها على أي مبادرات أو شروط تضعها الحركة. في حين تتمحور شروط حركة "حماس" بشكل عام حول وقف العدوان أولاً، والانسحاب الإسرائيلي من غزة بشكل كامل، وإجراء صفقة تبادل شاملة. وتعكس المقارنة بين شروط الطرفين حدود فجوة واسعة بين مواقفهما، الأمر الذي يفسر عدم الوصول لصفقة شاملة حتى الآن.



تسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة باستهداف المدنيين في قتل وفقد حوالي ٤٠ ألف مدني فلسطيني، وإصابة ما يقترب من ٧٠ ألف آخرين. يأتي ذلك بالإضافة إلى موت مئات من المدنيين في غزة، خصوصاً في شماله، نتيجة منع الجيش الإسرائيلي وصول الاحتياجات الإنسانية، من غذاء وماء نظيف ودواء. وهجر الكثير من سكان شمال القطاع، الذي دمر الاحتلال حوالي ٦٠ في المائة من البيوت في القطاع عموماً، وفقد حوالى مليون ونصف فلسطيني بيوتهم، ولم يتبق في شمال القطاع إلا ما بين ثلث ونصف سكانه، بعد أن كان يضم أكثر من مليون وربع المليون مواطن. ولا تسمح

إسرائيل بدخول أكثر من نصف المساعدات للقطاع، وهي تلك المتراكمة بآلاف الأطنان على الحدود الفلسطينية المصرية، وتعقد عملية وصولها، خصوصاً لسكان شمال القطاع. وتعمد الجيش الإسرائيلي استهداف المستشفيات، وسيارات الإسعاف، ومقرات وسيارات الدفاع المدني والبلديات التي تقدم العون للغزيين، بهدف زيادة معاناتهم. واليوم، تبدو المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، في أصعب حالاتها. ويتفاقم الوضع أكثر في ظل تهديدات إسرائيلية، بامكانية اجتياح مدينة رفح، في حال عدم التوصل لهدنة قريبة. وهي التي تحتضن اليوم أكثر من مليون نازح جاؤوا من شمال غزة. ويبدو الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في ظل اقتراب دخول شهر رمضان.



ويتصاعد الضغط الداخلي الإسرائيلي، يوماً بعد يوم، على حكومة الحرب، لإخراج المحتجزين الاسرائيليين من غزة، في ظل زيادة الخسائر البشرية بين صفوف الجيش، التي تزيد من الضيق الشعبي في إسرائيل. وتزايدت الضغوط على نتنياهو من عائلات المحتجزين، التي تطالب باتخاذ إجراءات أسرع. وشهدت إسرائيل موجة متزايدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وخاصة في أيام السبت، والتي تعكس الاستياء العميق من نتنياهو وحكومته، وهو استكمال لتلك التي جاءت قبل الحرب، منذ عام. وشهدت الاحتجاجات الأخيرة تصعيدا مع الشرطة، الأمر الذي يحمل تحولاً آخر منذ هجمات أكتوبر الماضي. وتزداد الفجوة بين مواقف الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية، في ظل استمرار الاستنزاف في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وعدم النجاح في اخراج المحتجزين الإسرائيليين، وعدم القدرة على حسم المعركة مع حركة "حماس". ويعتقد مسؤولون في المخابرات الأميركية قدموا إفادة أمام أعضاء الكونغرس مؤخراً، أن الجيش الإسرائيلي لم يقترب من تدمير قدرات "حماس" القتالية، مثيرين الشكوك حول مدى واقعية حدوث ذلك في القريب العاجل. كما أن هناك حراكاً شعبياً عالمياً كبيراً، يضغط على إسرائيل والولايات المتحدة، يرفض استمرار الهجوم على غزة، ناهيك عن التذمر الرسمي وشبه الرسمي العالمي كذلك، والذي وصل لدول حليفة لإسرائيل. يأتي ذلك في ظل خضوع إسرائيل للتحقيق بتهم ارتكابها جرائم إبادة جماعية، بحق الفلسطينيين في غزة، من قبل محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في العالم.



إن تلك العوامل الضاغطة على حركة "حماس"، في ظل المعاناة الإنسانية المتصاعدة في غزة، وعلى إسرائيل، في إطار تراكم الضغوط الداخلية في إسرائيل، وداخل الأراضي المحتلة في الضفة والقدس، والميدانية في غزة وجنوب لبنان والدولية، مع الوضع بعين الاعتبار معركة نتنياهو لضمان بقائه في الحكم، دون وجود أفق قريب لهزيمة حركة "حماس" وتحقيق هدف الحرب، يجعل فرص الوصول لهدنة أقرب للحدوث من أي الوقت مضى. وتحقق الهدنة مكاسب لإسرائيل، فقد يخرج مزيد من المحتجزين، في تحقيق انجاز لنتنياهو، دون التخلي عن تحقيق الأهداف المعلنة ووقف الهجوم، ومن المرجح أن تقف التوترات على الجبهة الشمالية، وتمنح فرصة استراحة للجيش. ويرتبط توقيت الصفقة بمخاوف إسرائيل بامتداد التصعيد إلى القدس والضفة الغربية خلال شهر رمضان. وتعد الهدنة مفيدة لحركة "حماس"، لأنها ستعطي فرصة لوصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، واستراحة للمقاتلين، وفرصة لضغط الجهات الوسطية والدولية لوقف القتال. وقد تسمح هدنة مؤقتة من هذا النوع بإمكانية منع استئناف القتال بعد ذلك قريباً، تحت وطأة شدة المعاناة والدمار، التي ستنكشف تفاصيلها بجلاء بعد توقف القتال. كما ستعطي الهدنة لحركة "حماس" إمكانية الانخراط في اطار منظومة وطنية فلسطينية، يمكن أن تخرج الوضع الفلسطيني من أزمته الحالية. وقد ترتبط تلك التطورات باستقالة حكومة اشتية، وحوارات موسكو التي تبدأ اليوم، بمشاركة الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي".



لكن يبقى السؤال المصيري متعلقاً برؤية الحل بعد ذلك، اذ قد يشكل حدوث مثل تلك الهدنة، مدخلاً لوقف الهجوم على غزة، ولكن ليس لإنهاء الاحتلال، ومواصلة السيطرة الأمنية على القطاع، ودون وجود أفق واضح لحل جوهري للقضية الفلسطينية.