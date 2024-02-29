الاحتلال يجرف أرضا في الزعيّم وينصب كاميرات في صور باهر بالقدس المحتلة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أرضا، في بلدة الزعيّم، ونصبت كاميرات في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت حي الشيخ عنبر في الزعيّم شرق القدس المحتلة، ونفذت أعمال تجريف في أرض مساحتها دونم واحد تعود لعائلة الداية.

كما نصبت بلدية الاحتلال كاميرات مراقبة في صور باهر، جنوب شرق القدس المحتلة، لمراقبة حركة المواطنين.