الاحتلال يجرف أرضا في الزعيّم وينصب كاميرات في صور باهر بالقدس المحتلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أرضا، في بلدة الزعيّم، ونصبت كاميرات في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت حي الشيخ عنبر في الزعيّم شرق القدس المحتلة، ونفذت أعمال تجريف في أرض مساحتها دونم واحد تعود لعائلة الداية.
كما نصبت بلدية الاحتلال كاميرات مراقبة في صور باهر، جنوب شرق القدس المحتلة، لمراقبة حركة المواطنين.
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