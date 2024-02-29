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ارتفاع الأسهم الأوروبية قبيل إعلان بيانات تضخم أميركية

2/29/2024 6:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، اليوم الخميس، بقيادة مكاسب أسهم المواد بينما يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأميركية الرئيسية لقياس آفاق تخفيضات أسعار الفائدة العالمية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، في حين سجل المؤشر داكس الألماني القياسي مستوى قياسيا جديدا مرتفعا 0.2%.
وسينصب تركيز المستثمرين على المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لأسعار المستهلكين وهي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، إلى جانب قراءة مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا، قبيل إعلان بيانات التضخم في منطقة اليورو غدا الجمعة.
من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية ومؤشر أسعار المستهلكين الألماني في وقت لاحق من اليوم.













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