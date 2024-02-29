ارتفاع الأسهم الأوروبية قبيل إعلان بيانات تضخم أميركية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، اليوم الخميس، بقيادة مكاسب أسهم المواد بينما يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأميركية الرئيسية لقياس آفاق تخفيضات أسعار الفائدة العالمية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، في حين سجل المؤشر داكس الألماني القياسي مستوى قياسيا جديدا مرتفعا 0.2%.
وسينصب تركيز المستثمرين على المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لأسعار المستهلكين وهي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، إلى جانب قراءة مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا، قبيل إعلان بيانات التضخم في منطقة اليورو غدا الجمعة.
من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية ومؤشر أسعار المستهلكين الألماني في وقت لاحق من اليوم.
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