مؤشر بورصة عمّان ينهي تعاملاته على ارتفاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.02% ليصل عند مستوى النقطة 2467.



وأغلقت البورصة، اليوم الخميس، على تداول 4.3 مليون سهم، موزعة على 2432 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.2 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 23 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 37 شركة، واستقرت أسعار أسهم 39 شركة أخرى.