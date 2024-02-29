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مقتل 50 شخصاً بنيران إسرائيلية أثناء تجمعهم للحصول على مساعدات في غزة

2/29/2024 6:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مسؤول طبي في غزة أن 50 شخصا على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية أثناء تجمعهم للحصول على مساعدات إنسانية في شمال القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأفاد مدير الطوارئ في مستشفى الشفاء أمجد عليوة في بيان عن سقوط "50 شهيدا على الأقل وأكثر من 120 مصابا بينهم نساء وأطفال جراء إطلاق الاحتلال النار في ساعة مبكرة اليوم في اتجاه آلاف المواطنين الذين تجمعوا عند وصول شاحنات المساعدات إلى مفترق النابلسي غرب مدينة غزة". وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يتحقق" من هذه التقارير.


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