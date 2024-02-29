مشروع رأس الحكمة يؤكد متانة وقوة العلاقات الإماراتية المصرية

أكد المستشار أحمد عادل عطية الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للاستشارات القانونية، أن اتفاقية مشروع رأس الحكمة الذي جرى الإعلان عنه مؤخراً، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية مصر، موضحاً أن هذا المشروع سيسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، ودعم المشاريع الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال: «تتميز العلاقات الإماراتية المصرية بمتانتها وقوتها، إلى جانب أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة عالية، مما ساهم في فوز التحالف بمشروع رأس الحكمة، وإن الشراكة القوية بين البلدين وتكامل الرؤى بين القيادتين الرشيدتين في نجاح إطلاق هذا المشروع».

وأضاف: إن هذا المشروع الكبير والهام يتضمن تنفيذ مشاريع للبنية التحتية والطرق والمرافق ومشاريع للطاقة وغيرها الكثير، إلى جانب الاستثمار الكبير في القطاع السياحي واستقطاب الاستثمارات إلى المشروع، الأمر الذي يبشر بنهضة كبيرة تشهدها مصر خلال الأعوام المقبلة.

وأكد المستشار أحمد عادل عطية أن هذه الاتفاقية قد أكدت للجميع قوية ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر، حيث ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني المصري والارتقاء به، ويدفع لجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الحكومة المصرية للشركات والمؤسسات الاستثمارية العربية والعالمية.

وأوضح أن هذا المشروع يعتبراً الأكبر والأضخم من حيث الاستثمارات الخارجية في مصر، ويتمتع بأهمية كبيرة كونه يتضمن قطاعات اقتصادية مختلفة أهمها القطاع السياحي.

وذكر المستشار أحمد عادل عطية أن جمهورية مصر نجحت رغم التأثيرات الاقتصادية العالمية في جذب استثمارات تبلغ 35 مليار دولار للاستثمار في مشروع رأس الحكمة، حيث كان لخبر إبرام اتفاقية الشراكة أثرها الهام على الاقتصاد المصري، وقد عزز ذلك من الثقة في اقتصاد مصر، وأنه ما يزال يتمتع بالجاذبية والقدرة على استقطاب الاستثمارات العربية والعالمية.

وأكد أن القطاع السياحي في مصر مقبل على نمو كبير في ظل توجه الدولة المصرية لتنويع الوجهات السياحية، حيث ستشكل راس الحكمة وجهة جديدة وحديثة تستقطب ملايين السياح والنزلاء سنويا، بل وتدفع الكثيرين لشراء وتملك العقارات بها كونها ستضم مرافق وخدمات وبنية تحتية تعتبر الأحدث عالمياً.

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