مبيعات ساعات «رولكس» تتجاوز 10 مليارات دولار في 2023

بلغت مبيعات «رولكس» أكثر من 10 مليارات دولار للمرة الأولى، حيث اكتسبت العلامة التجارية السويسرية الكبرى للساعات حصة إضافية في السوق، وفقاً لتقرير صادر عن «مورغان ستانلي».

أنتجت العلامة التجارية السويسرية المهيمنة للساعات الفاخرة 1.24 مليون ساعة عام 2023 بمبيعات بلغت 10.1 مليارات فرنك سويسري (11.5 مليار دولار). وقال محللون في «مورغان ستانلي»، وشركة «لاكس كونسلت» السويسرية إن نسبة زيادة المبيعات عن عام 2022 بلغت 11%، وأضافوا إن المستوى الحالي لحصة «رولكس» في السوق «غير مسبوقة».

زادت الشركة المصنعة لساعات من طُرز «دايتونا» و«صبمارينر» و«ديت جست» من حصتها في سوق التجزئة إلى ما يزيد قليلاً عن 30% مع مطالبة المشترين الأثرياء بشراء ساعات الشركة، الواقع مقرها في جنيف، والتي تسيطر عليها مؤسسة خيرية تحمل اسم «هانز ويلزدورف»، وهو اسم الشخص الذي شارك في تأسيس العلامة التجارية في عام 1908. وبلغت مبيعات ماركة ساعات «تيودور» ذات السعر المنخفض، والمملوكة لنفس الشركة، حوالي 545 مليون فرنك في عام 2023، وفقاً لتقديرات «مورغان ستانلي».

وكتب محللو «مورغان ستانلي» بقيادة إدوارد أوبين، ومحللو «لاكس كونسلت» بقيادة أوليفر مولر: «لا يمكن لأي علامة تجارية فاخرة أخرى أن تدعي امتلاكها مثل هذا الوضع المهيمن في قطاعها الخاص».

وقال المحللون إن شركة «لويس فويتون»، على سبيل المثال، كانت تمتلك حوالي 19% من سوق حقائب اليد الفاخرة العام الماضي.

وأضافوا إن العلامة التجارية «رولكس» تظل الأولى بلا منازع في صناعة الساعات الفاخرة، إذ تفوقت على المبيعات المجتمعة لخمس علامات تجارية وهي «كارتييه، وأوميغا، وأوديمارس بيغيه، وباتيك فيليب، وريتشارد ميل».

وأظهر التقرير أن مبيعات الساعات الفاخرة السويسرية لا تزال تخضع لسيطرة عدد قليل من العلامات التجارية التي تزيد مبيعاتها السنوية عن مليار فرنك. انضمت «فاشيرون كونستانتين»، العلامة التجارية التاريخية التي تسيطر عليها شركة «ريتشمونت»، إلى نادي النخبة لأول مرة في 2023، وهو النادي الذي يضم شركات تبلغ قيمة مبيعات الواحدة منها مليار فرنك.

من ناحية أخرى، باعت علامة «سواتش» التي تحمل اسم الشركة أكثر من مليونَي ساعة «مون سواتش» في عام 2023، وحوالي 5.8 ملايين ساعة إجمالاً بمتوسط سعر 141 فرنكاً، وفقاً للمحللين، الذين أرجعوا ذلك، بنسبة كبيرة، إلى نجاح ساعة «مون سواتش»، والتي تعد مشروع تعاون مع «أوميغا». وكانت «سواتش» أسرع علامة تجارية للساعات نمواً للعام الثاني على التوالي.

تعد أرقام «مورغان ستانلي» و«لاكس كونسلت» تقديرية، حيث إن العلامات التجارية للساعات السويسرية بما في ذلك «رولكس» لا تكشف عن مبيعاتها السنوية الفردية. ولم يستجب المتحدث باسم «رولكس» على الفور لطلب التعليق.

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