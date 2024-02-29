«أوبن إيه آي» تتهم «نيويورك تايمز» بقرصنة «تشات جي بي تي»

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ رفض أجزاء من دعوى قضائية رفعتها صحيفة «نيويورك تايمز» ضدها لأن الصحيفة على حد زعمها دفعت لشخص ما مقابل اختراق «تشات جي بي تي»، بحسب موقع «سي إن بي سي».

وأودعت «أوبن إيه آي» أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية ملفاً قالت فيه إن «الأمر استغرق عشرات آلاف المحاولات من صحيفة نيويورك تايمز لتوليد نتائج شاذة للغاية»، وإن الصحيفة فعلت ذلك بواسطة هندسة أوامر خادعة تنتهك بشكل صارخ شروط الاستخدام، لأن الأشخاص العاديين لا يستخدمون منتجات أوبن إيه آي بهذه الطريقة». ويمكن تسمية ما قامت به الصحيفة بأنها «شكلت فريقاً أحمر» أو استخدمت ما يعرف بـ«اختبار الضغط»، وهي طريقة شائعة تستخدمها فرق الثقة والسلامة في الذكاء الاصطناعي وعلماء الأخلاق والأكاديميون وشركات التكنولوجيا، بحثاً عن نقاط ضعف، وهي ممارسة شائعة في صناعة الذكاء الاصطناعي لتنبيه الشركات إلى المشكلات الموجودة داخل أنظمتها، على غرار الطريقة التي يقوم بها متخصصو الأمن السيبراني باختبار مواقع الويب الخاصة بالشركات بحثاً عن نقاط الضعف.

وقال إيان كروسبي، شريك سوسمان جودفري والمستشار الرئيسي لشركة «نيويورك تايمز»: «في هذه القضية لا تجادل شركة أوبن إيه آي، ولا يمكنها ذلك، في أنها نسخت الملايين من أعمال الصحيفة لبناء منتجاتها التجارية وتشغيلها دون الحصول على إذن بذلك». وأضاف: «ما أخطأت «أوبن إيه آي» بشكل غريب في توصيفه بأنه قرصنة هو ببساطة استخدام لمنتجات الشركة للبحث عن أدلة على أنهم سرقوا وأعادوا إنتاج أعمال نيويورك تايمز المحمية بحقوق الطبع والنشر، وهذا بالضبط ما وجدناه. في الواقع، حجم ما نسخته أوبن إيه آي أكبر بكثير من الأمثلة المذكورة في الشكوى التي يزيد عددها على 100 مثال».

ويأتي رفع هذه القضية مع احتدام معركة أوسع بين «أوبن إيه آي» والناشرين والمؤلفين والفنانين حول استخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر لبيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الدعوى القضائية رفيعة المستوى التي رفعتها «نيويورك تايمز»، التي يرى البعض أنها لحظة فاصلة بالنسبة لهذه الصناعة. وتهدف القضية إلى تحميل «أوبن إيه آي» و«ميكروسوفت» مسؤولية خسائر بمليارات الدولارات. وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، قال الشهر الماضي في دافوس بسويسرا إنه «فوجئ» بالدعوى القضائية التي رفعتها الصحيفة قائلاً إن نماذج «أوبن إيه آي» لا تحتاج إلى التدريب على بيانات الناشر.

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