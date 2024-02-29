256 مليون يورو خسائر طيران «إير فرانس كيه إل إم» في الربع الرابع

أعلنت شركة طيران «إير فرانس كيه إل إم» الأوروبية الكبرى، الخميس، تسجيل خسارة بلغت 256 مليون يورو (278 مليون دولار) خلال الربع الرابع من العام، وذلك بالمقارنة مع الأرباح التي تم تسجيلها في العام السابق والتي بلغت 496 مليون يورو.

وقالت الشركة، التي تضم علامة «ترانسافيا» التجارية منخفضة التكاليف، إن النتائج الأخيرة جاءت متأثرة بالوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وزيادة تكلفة الوحدة، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض سعر وقود الطائرات.

وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والديون بنسبة 24% لتصل إلى 601 مليون يورو، مقابل 786 مليون يورو.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الأخير من العام بنسبة 3.9% لتصل إلى 7.41 مليارات يورو، مقارنة بـ 7.13 مليارات يورو في العام الماضي.

كما نمت الإيرادات بنسبة 6.7 % بسعر العملة الثابت.

واستقبلت «إير فرانس كيه إل إم» خلال هذا الربع من العام 22.3 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 6.4% مقارنة بالعام السابق.

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