Thursday, 29 February 2024 04:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


256 مليون يورو خسائر طيران «إير فرانس كيه إل إم» في الربع الرابع

2/29/2024 6:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة طيران «إير فرانس كيه إل إم» الأوروبية الكبرى، الخميس، تسجيل خسارة بلغت 256 مليون يورو (278 مليون دولار) خلال الربع الرابع من العام، وذلك بالمقارنة مع الأرباح التي تم تسجيلها في العام السابق والتي بلغت 496 مليون يورو.

وقالت الشركة، التي تضم علامة «ترانسافيا» التجارية منخفضة التكاليف، إن النتائج الأخيرة جاءت متأثرة بالوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وزيادة تكلفة الوحدة، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض سعر وقود الطائرات.

وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والديون بنسبة 24% لتصل إلى 601 مليون يورو، مقابل 786 مليون يورو.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الأخير من العام بنسبة 3.9% لتصل إلى 7.41 مليارات يورو، مقارنة بـ 7.13 مليارات يورو في العام الماضي.

كما نمت الإيرادات بنسبة 6.7 % بسعر العملة الثابت.

واستقبلت «إير فرانس كيه إل إم» خلال هذا الربع من العام 22.3 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 6.4% مقارنة بالعام السابق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN29022024000110011019ID1107916249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث