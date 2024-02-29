رغم تسجيل 29 حادثاً.. عام 2023 كان الأكثر أماناً للسفر الجوي

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن العام الماضي كان الأكثر أماناً على الإطلاق بالنسبة للسفر الجوي التجاري، على الرغم من الانتعاش الهائل في رحلات الركاب.

وأفاد التقرير السنوي لـ«إياتا» أن الحادث المميت الوحيد الذي تم تسجيله لطائرة مدنية كان تحطم طائرة من طراز «آيه تي آر» تابعة لشركة طيران «ييتي» النيبالية خلال رحلة داخلية، ما أسفر عن مقتل 72 شخصاً.

وأحصت «إياتا» 29 حادثاً آخر عام 2023 لم يسفر أي منها عن وفيات أو فقدان الطائرة.

وعام 2022، كان هناك ما مجموعه 42 حادثاً، منها خمسة مميتة وأودت بحياة 158 شخصاً.

ويعتبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحادث غير كارثي عندما يتسبب بأضرار لا تقل عن مليون دولار أو ما يعادل 10% من قيمة الطائرة.

ولا تغطي إحصائيات «إياتا» الرحلات التجارية أو العسكرية أو الخاصة أو رحلات الصيانة أو التدريب.

وأكدت «إياتا» أن «عام 2023 شهد أقل معدل مخاطر وفيات ومعدل حوادث على الإطلاق».

وأضافت «في المتوسط، كان على الشخص أن يسافر جواً يومياً على مدار 103.239 سنوات ليتعرض لحادث مميت».

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن معدل الحوادث المنخفض جاء على الرغم من ارتفاع عدد الرحلات الجوية العام الماضي بنسبة 17 بالمئة إلى 37.7 مليون رحلة.

ويمثل اتحاد النقل الجوي الدولي حوالي 320 شركة طيران تشكل 83% من الحركة الجوية العالمية.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش «حتى لو كان الطيران من بين الأنشطة الأكثر أماناً التي يمكن لأي شخص القيام بها، فهناك دائماً مجال للتحسين»، مشيراً إلى «حادثين بارزين في الشهر الأول من عام 2024».

وفي يناير، تم إخلاء طائرة إيرباص «آي 350» تابعة للخطوط الجوية اليابانية بأمان بعد أن اشتعلت فيها النيران في مطار طوكيو.

وفي الولايات المتحدة، انفصل باب عن جسم طائرة بوينغ 737 ماكس أثناء رحلة لشركة طيران ألاسكا دون وقوع أي إصابات خطيرة.

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