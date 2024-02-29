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إلهاء مرحب به.. تصريح محبط من روني عن مانشستر يونايتد

2/29/2024 6:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقر واين روني، الهداف التاريخي لنادي مانشستر يونايتد، بصعوبة بلوغ الشياطين الحمر بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخرا بفارق 8 نقاط عن أقرب المراكز المؤهلة للتشامبيونز ليغ.

وتحدث روني عبر قناة "بي بي سي" عن حظوظ اليونايتد هذا الموسم، خلال ظهوره لتحليل مباراة الفريق ضد نوتنغهام فورست، أمس الأربعاء، في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال روني عن تأهل اليونايتد بعد فوزه بهدف دون رد: "يمكنني القول إن كأس الاتحاد بمثابة إلهاء مرحب به لليونايتد، لأنها آخر فرصة للتتويج بلقب هذا العام".

وأكمل: "التأهل لدوري الأبطال سيكون صعبا هذا الموسم، لذا من الجيد أن يفوز الفريق بلقب كأس الاتحاد، الغائب عنه منذ عام 2016".

وبسؤاله عن رأيه في مستوى ماركوس راشفورد، أجاب: "إنه لاعب يمتلك إمكانيات هائلة، وهو ما أظهره مرارا، لكن هناك أسباب عديدة للصعوبات التي يجدها هذا الموسم".

ودعا روني المهاجم الإنجليزي للتحلي بالتواضع وبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة مستواه المعهود.

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