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ماج تطرح مناقصة لإنشاء «كيتورا ريزيرف» لاستقطاب كبار المقاولين

2/29/2024 6:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجّهت ماج، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدعوة إلى المقاولين لتقديم عطاءاتهم لأعمال الإنشاءات لمشروعها " كيتورا ريزيرف" الفاخر في ميدان بمواصفاته الحصرية والمبتكرة. وتبلغ القيمة الإنشائية للمشروع 2.8 مليار درهم.

ويضم "كيتورا ريزيرف" 93 تاون هاوس و 90 فيلا و 533 وحدة موزعة على 6 مبانٍ سكنية، كما يعد أول مشروع سكني في الشرق الأوسط يتيح لسكانه الاندماج التام مع الطبيعة. ولتحقيق هذه الغاية، عمدت الشركة إلى تطبيق مفهوم "العيش البيولوجي" الذي يدمج الطبيعة في البيئة المبنية، الأمر الذي يسهم في تحسين الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية لسكانه.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير العقاري: "نتطلع لتعيين مقاول رئيسي لأعمال الإنشاءات في كيتورا ريزيرف، المشروع الذي يجسد التجارب فائقة الفخامة، إلى جانب مرافق الرفاهية الاستثنائية. وسيقدم هذا المشروع تعريفاً مبتكراً لهذه الفئة من العقارات في السوق، وتجلى ذلك بوضوح تام من خلال المبيعات القياسية والإقبال الكبير من المشترين الباحثين عن بيئات معيشية تعزز الحياة الصحية والرفاهية مع أفضل المرافق الفاخرة".

ويمكن للشركات المهتمة الراغبة بتقديم عطاءاتها الاتصال بـ ثائر الكبيسي
(...)
و محمد بنغالي
(...) من "شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية" على الرقم +971 4 2402010.


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