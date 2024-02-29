بعد إدانته في واقعة الاعتداء.. انقلاب برازيلي على داني ألفيس

بات داني ألفيس نجم منتخب البرازيل وبرشلونة السابق، منبوذًا لدى جماهير بلاده، بعد إدانته في قضية اغتصاب والحكم عليه بالسجن.

وكان داني ألفيس، ثاني أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تتويجًا بالألقاب، حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، الأسبوع الماضي، بعد ثبوت عليه تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة.

وبحسب موقع "Esporte" البرازيلي، تم تشويه تمثال لداني ألفيس بالطلاء الأبيض، وتم وضع أكياس بلاستيكية فوق رأسه، وأشار التقرير البرازيلي، إلى أن بعض الجماهير طالبت بإزالة التمثال.

ويعد ألفيس أحد أهم لاعبي برشلونة عبر التاريخ، بعدما خاض 408 مباريات في مختلف المسابقات، على مدار 8 مواسم ونصف.

وكان برشلونة أزال ألفيس من قائمة أساطير النادي على موقعه الإلكتروني بعد قرار المحكمة، قبل أن يعيده مجددًا بعد ساعات من انتشار الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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