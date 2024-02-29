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برشلونة يبدأ تحركاته نحو الصفقة الحلم

2/29/2024 5:21:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رصد موقع "خيخانتيس اف سي" الإسباني لقاءً لتناول وجبة الغداء بين ديكو، المدير الرياضي في نادي برشلونة الإسباني، ورافائيل بيمينيتا، وكيل الأعمال الشهير.

ويدير بيمينتا أعمال عددٍ من النجوم اللامعين، يأتي في مقدمتهم إيرلنج هالاند، هدّاف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحضر الغداء ماكسويل أيضا، اللاعب السابق في برشلونة بين 2009 و2012، والذي اتجه إلى إدارة الأعمال بدوره منذ اعتزاله في 2017.

وتكهنّ "خيخانتيس اف سي" بأن الغداء، والذي استضافه مطعمٌ مدينة برشلونة، قد جاء لتدشين تحركات النادي الكتالوني من أجل التعاقد مع الدولي النرويجي.

ولن يكون اهتمام برشلونة بخدمات هالاند مستغربا، إذ تشير التقارير إلى أن خوان لابورتا، رئيس النادي، يعتبره "التعاقد الحلم".

ولكن الوضع المادي المعقد لبرشلونة، والذي تقيده لوائح اللعب المالي النظيف للاتحادين الإسباني والأوروبي لكرة القدم، قد يحول دون تحقق الحلم.

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