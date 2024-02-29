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وفاة معتقل فلسطيني عمره 22 عاماً في سجون إسرائيل

2/29/2024 5:21:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في فلسطين، اليوم الخميس، وفاة معتقل فلسطيني /22 عاما/ في سجون إسرائيل.

وقالت المنظمتان في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن الأسير المتوفي من قرية كفر عين شمال غرب رام الله، وهو معتقل بتاريخ 24 سبتمبر 2022.

وأوضحتا أن المعتقل توفي بعد نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، ما يرفع عدد الوفيات في سجون إسرائيل إلى 10، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي.


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