روسيا: لسنا مهتمين بتجديد اتفاق حبوب البحر الأسود

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قوله اليوم الخميس إن موسكو غير مهتمة بتجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ولديها إمكانياتها الخاصة التي تسمح لها بتصدير الحبوب.

وكان الاتفاق، الذي انقضى أجله في منتصف العام الماضي، قد سمح لأوكرانيا بشحن الحبوب من موانئها على البحر الأسود.

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