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بيتكوين تلامس 63 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها

2/29/2024 5:21:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لامست قيمة عملة بيتكوين 63 ألف دولار فيما تقترب من أعلى المستويات التي سجّلتها على الإطلاق مع مواصلة ارتفاعها منذ الموافقة على نوع جديد من الاستثمار مرتبط بهذه العملة الرقمية.

وساهم ترقّب ترخيص منتج استثماري جديد مرتبط بعملة بيتكوين في الأشهر الأخيرة في ارتفاع الأسعار التي تراجعت إلى حد كبير نهاية العام 2022 بعد إفلاس العديد من الشركات العملاقة في قطاع العملات الرقمية.

ومنذ موافقة الهيئة الأمريكية للإشراف على الأوراق المالية عليه في 10 يناير، يسمح هذا النوع الجديد من الاستثمار، وهو صندوق متداول في البورصة مرتبط بعملة بيتكوين، نظرياً لجمهور أوسع بالاستثمار في هذه العملات الرقمية دون الحاجة إلى الاحتفاظ بها بشكل مباشر.

واجتذبت المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالأصول الرقمية المتداولة في البورصة حوالى 5.7 مليارات دولار منذ بداية العام، وفق أرقام «كوينشيرز» المتخصصة المنشورة الاثنين.

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