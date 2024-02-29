بيتكوين تلامس 63 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها

(MENAFN
- Al-Bayan)
لامست قيمة عملة بيتكوين 63 ألف دولار فيما تقترب من أعلى المستويات التي سجّلتها على الإطلاق مع مواصلة ارتفاعها منذ الموافقة على نوع جديد من الاستثمار مرتبط بهذه العملة الرقمية.
وساهم ترقّب ترخيص منتج استثماري جديد مرتبط بعملة بيتكوين في الأشهر الأخيرة في ارتفاع الأسعار التي تراجعت إلى حد كبير نهاية العام 2022 بعد إفلاس العديد من الشركات العملاقة في قطاع العملات الرقمية.
ومنذ موافقة الهيئة الأمريكية للإشراف على الأوراق المالية عليه في 10 يناير، يسمح هذا النوع الجديد من الاستثمار، وهو صندوق متداول في البورصة مرتبط بعملة بيتكوين، نظرياً لجمهور أوسع بالاستثمار في هذه العملات الرقمية دون الحاجة إلى الاحتفاظ بها بشكل مباشر.
واجتذبت المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالأصول الرقمية المتداولة في البورصة حوالى 5.7 مليارات دولار منذ بداية العام، وفق أرقام «كوينشيرز» المتخصصة المنشورة الاثنين.
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