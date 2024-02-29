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أثار حالة من الضيق داخل الميرنغي.. سلوك نجم ريال مدريد يطيح به خارج النادي

2/29/2024 5:21:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

علمت صحيفة "آس" الإسبانية بأن كارلو آنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، ليس راضيا عن ذهنية أردا جولير، لاعب خط وسطه.

ورمى جولير القميص الخاص بالإحماء أرضا حينما قام بالإحماء دون أن يمنحه آنشيلوتي فرصة المشاركة ضد ألميريا ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

وتجدد المشهد ضمن منافسات الجولة الـ26 من المسابقة، وبالتحديد في المباراة بين ريال مدريد وإشبيلية.

وكان من المتوقع أن يتم الزج بابن إقليم أنقرة، إلا أن آنشيلوتي تراجع عن القرار بعد تمكّن لوكا مودريتش من تسجيل هدف الانتصار الثمين.

وعوضا عن الاحتفال بهدف الدولي الكرواتي برفقه زملائه، مكث جولير جالسا على الدكة الاحتياطية، حيث ظهر عليه الوجوم والاستياء.

وعانى ابن الـ19 عاما من الإصابات وغياب اللياقة البدنية منذ التحاقه بريال مدريد، مما حرمه من لعب أكثر من 92 دقيقةً على مدار جميع المسابقات في موسم 2023-2024 الجاري.

وكشفت "آس" عن أن آنشيلوتي أنّب جولير بعد صافرة نهاية المباراة أمام إشبيلية، حيث طالبه بأن يبدي سلوكا أكثر تحليا بالنضج.

وأكدت الصحيفة الصادرة من العاصمة الإسبانية على أن ذهنية صاحب القميص رقم 24 بدأ في إثارة الضيق في أروقة نادي ريال مدريد.

وتتوقع بعض المصادر الإعلامية بأن يغادر جولير "استاد سانتياجو برنابيو" في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة على سبيل الإعارة.

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