لجنة المها النسائية بالدفاع المدني بدبي تنظم الملتقى النسائي الأول للعام 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
برعاية وحضور
اللواء جمال بن عاضد المهيري،
المدير العام للإدارة العامة الدفاع المدني بدبي بالإنابة، نظمت لجنة المها النسائية الملتقى النسائي الأول للعام 2024.
يأتي تنظيم الملتقى من منطلق حرص الإدارة على دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها الإيجابي في بيئة العمل،
حيث ألقت العقيد الدكتور
مرضية درويش البلوشي، أستاذ مساعد بأكاديميه شرطة دبي،
محاضرة بعنوان: العصف الذهني.
وتضمن الملتقى تنظيم جلسة حوارية للاطلاع على أبرز الأفكار والاقتراحات من شأنها أن تسهم في الارتقاء بجودة الأعمال التي تقدمها لجنة المها النسائية بالدفاع المدني بدبي كما تضمنت أجندة الملتقى الترحيب بالموظفات الجدد للعام
2023–2024.
وأثنى سعادة راعي الحفل بالدور الاستثنائي الذي تقوم بها لجنة المها النسائية في سبيل دعم الموظفات وخلق بيئة عمل محفزة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإدارة، كما أشاد بالتنظيم الرائع للملتقى ورحّب بالموظفات الجدد للعام
2023م – 2024.
وفي نهاية الملتقى، تم تكريم الموظفات المتميزات على مستوى الإدارة وتوزيع هدايا ترحيبية للموظفات الجدد، والتقاط الصور التذكارية في جو مفعم
بالتفاؤل والإيجابية
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