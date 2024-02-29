لجنة المها النسائية بالدفاع المدني بدبي تنظم الملتقى النسائي الأول للعام 2024

برعاية وحضور

اللواء جمال بن عاضد المهيري،

المدير العام للإدارة العامة الدفاع المدني بدبي بالإنابة، نظمت لجنة المها النسائية الملتقى النسائي الأول للعام 2024.

يأتي تنظيم الملتقى من منطلق حرص الإدارة على دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها الإيجابي في بيئة العمل،



حيث ألقت العقيد الدكتور

مرضية درويش البلوشي، أستاذ مساعد بأكاديميه شرطة دبي،

محاضرة بعنوان: العصف الذهني.



وتضمن الملتقى تنظيم جلسة حوارية للاطلاع على أبرز الأفكار والاقتراحات من شأنها أن تسهم في الارتقاء بجودة الأعمال التي تقدمها لجنة المها النسائية بالدفاع المدني بدبي كما تضمنت أجندة الملتقى الترحيب بالموظفات الجدد للعام

2023–2024.

وأثنى سعادة راعي الحفل بالدور الاستثنائي الذي تقوم بها لجنة المها النسائية في سبيل دعم الموظفات وخلق بيئة عمل محفزة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإدارة، كما أشاد بالتنظيم الرائع للملتقى ورحّب بالموظفات الجدد للعام

2023م – 2024.



وفي نهاية الملتقى، تم تكريم الموظفات المتميزات على مستوى الإدارة وتوزيع هدايا ترحيبية للموظفات الجدد، والتقاط الصور التذكارية في جو مفعم

بالتفاؤل والإيجابية

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