نهر تماسيح ونوم في العراء .. خرائط جوجل تقود زوجين إلى مغامرة غير متوقعة

واجه سائحان ألمانيان أكبر كابوس في حياتهما بعد اتباع تعليمات خرائط جوجل أثناء رحلة سياحية في أستراليا، حيث قادت الثنائي إلى البرية واحتجازهما لعدة أيام في ظروف قاسية.

وجد الزوجان فيليب ماير ومارسيل شويني، أثناء سفرهما من كيرنز إلى باماجا، نفسيهما على طريق مهجور في أقصى شمال كوينزلاند بعد أن اعتمدا بشكل كامل على خرائط جوجل للوصول إلى وجهتهما.

وقال الثنائي لموقع 9News: "لقد قررنا أن نتبع خرائط جوجل لأنها ربما تعرف أكثر مما نعرفه".

وخلافًا لاعتقادهما، قادت الخرائط الثنائي إلى غابة على بعد حوالي 37 ميلاً (59 كم) من المنطقة التي يرغبان بالوصول إليها حيث علقت السيارة في الوحل، ونتيجة لذلك، كان على الثنائي الاعتماد على نفسيهما للعودة إلى كيرنز.

وشهدت الرحلة التي استمرت أسبوعًا العديد من المواقف شديدة الصعوبة، وقال الزوجان، مستذكرين محنتهما، إنه كان عليهما مواجهة الظروف الجوية القاسية، وعبور نهر مليء بالتماسيح، وحتى النوم في العراء بعد عدم تمكنهما من إنشاء مأوى مؤقت في البرية.

ردًا على الحادث، قال متحدث باسم Google لموقع Business Insider:“نحن نعتذر عن هذا الحادث ونشعر بالارتياح لأن فيليب ومارسيل في أمان. مؤكدا أنه تمت إزالة هذا المسار من الخريطة".

ووفقًا للشركة، يتم استخدام مجموعة متنوعة من المصادر لتحديث المواقع، بما في ذلك ميزة Street View وصور الأقمار الصناعية ومساهمات المستخدمين.

وفي الماضي، تم الإبلاغ عن العديد من هذه الحوادث حول العالم من أشخاص اتبعوا خرائط جوجل فانتهى بهم الأمر في مواقف صعبة إلى فقدان حياتهم، فإن الحوادث المؤسفة التي تسببها خرائط Google تثبط الجمهور من الاعتماد المطلق عليها في التنقل.







