بوتين: روسيا ستعزز علاقاتها مع البلدان العربية وأمريكا اللاتينية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس خلال خطابه السنوي أمام البرلمان إنه يعتقد أن من المهم لروسيا تعزيز علاقاتها مع البلدان العربية ودول أمريكا اللاتينية.

وقال بوتين إن بلاده تملك أيضا أسلحة قادرة على إصابة أراضي الدول الغربية، محذّرا الأخيرة من أن تهديداتها لموسكو تثير "خطرا فعليا" بشأن نزاع نووي، مضيفا "عليهم أن يدركوا في نهاية المطاف أن لدينا أيضا أسلحة قادرة على إصابة أهداف على أراضيهم. كل ما يبتكره الغرب يخلق خطرا فعليا لنزاع باستخدام الأسلحة النووية، وبالتالي القضاء على الحضارة".





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