بوتين: روسيا ستعزز علاقاتها مع البلدان العربية وأمريكا اللاتينية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس خلال خطابه السنوي أمام البرلمان إنه يعتقد أن من المهم لروسيا تعزيز علاقاتها مع البلدان العربية ودول أمريكا اللاتينية.
وقال بوتين إن بلاده تملك أيضا أسلحة قادرة على إصابة أراضي الدول الغربية، محذّرا الأخيرة من أن تهديداتها لموسكو تثير "خطرا فعليا" بشأن نزاع نووي، مضيفا "عليهم أن يدركوا في نهاية المطاف أن لدينا أيضا أسلحة قادرة على إصابة أهداف على أراضيهم. كل ما يبتكره الغرب يخلق خطرا فعليا لنزاع باستخدام الأسلحة النووية، وبالتالي القضاء على الحضارة".
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