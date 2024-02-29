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نمو الاقتصاد الفرنسي بشكل طفيف في الربع الأخير من 2023

2/29/2024 5:21:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت البيانات النهائية المنقحة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الفرنسي الخميس نمو الاقتصاد الفرنسي بشكل طفيف في الربع الأخير من عام 2023 مدعوماً بنمو أسرع في استهلاك الخدمات والتجارة الخارجية.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في تقريره الفصلي عن الناتج المحلي الإجمالي إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نما بنسبة 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وهو ما يعدل قراءته الأولية التي نشرت الشهر الماضي والتي أشارت إلى عدم وجود نمو على أساس ربع سنوي.

وتم تأكيد نمو اقتصاد البلاد للعام بأكمله بنسبة 0.9 بالمئة، انخفاضاً من 2.5 بالمئة في 2022.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.9 بالمئة أيضاً في عام 2024، في حين يسجل النمو في الدول العشرين التي تستخدم اليورو مجتمعة 0.8 بالمئة.

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