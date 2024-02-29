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بتوجيهات رئيس الدولة.. إطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء» لمواجهة ندرة المياه في العالم

2/29/2024 5:21:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أُطلقت اليوم "مبادرة محمد بن زايد للماء" لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى اختبار فاعلية هذه الحلول لمواجهة هذا التحدي العالمي المتفاقم.

كما تستهدف المبادرة تعزيز التعاون مع الشركاء والأطراف المعنية في العالم لتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي للتعامل مع ندرة المياه وتوسيع نطاق التعاون الدولي، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي لما فيه خير الأجيال الحالية والمستقبلية.

ويتولى رئاسة مجلس إدارة المبادرة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، فيما يتولى معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

ويضم مجلس الإدارة كلاً من معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم محمد حارب المهيري، رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وسعادة فيصل عبدالعزيز البناي، أمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وسعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وديفيد سكوت، مستشار رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وراي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر" للاستثمار.


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