15 فلساً زيادة في أسعار البنزين و17 بالديزل في مارس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر مارس 2024 وبمقدار يتراوح بين 15 و16 فلساً في البنزين ، 17 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر فبراير 2024.
وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الجمعة أول مارس 2024، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 15 فلساً من 2.88 درهم في فبراير 2024 الى 3.03 دراهم في مارس 2024، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 16 فلساً من 2.76 درهم في فبراير إلى 2.92 درهم في مارس.
كذلك صعد سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 16 فلساً من 2.69 درهم في فبراير إلى 2.85 درهم في مارس. كما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 17 فلساً لكل لتر من إلى 2.99 درهم في فبراير إلى 3.16 درهم في مارس.
كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2024 للشهر الثالث على التوالي وبمقدار يتراوح بين 13 و14 فلساً في البنزين، و19 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2023.
وأقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2023 بمقدار يتراوح بين 7و8 فلوس في البنزين، و23 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2023، كما أقرت تخفيض أسعار الوقود خلال نوفمبر 2023 بمقدار 41 فلساً في البنزين، و15 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2023.
ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.
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