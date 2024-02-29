15 فلساً زيادة في أسعار البنزين و17 بالديزل في مارس

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر مارس 2024 وبمقدار يتراوح بين 15 و16 فلساً في البنزين ، 17 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر فبراير 2024.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الجمعة أول مارس 2024، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.



وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 15 فلساً من 2.88 درهم في فبراير 2024 الى 3.03 دراهم في مارس 2024، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 16 فلساً من 2.76 درهم في فبراير إلى 2.92 درهم في مارس.

كذلك صعد سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 16 فلساً من 2.69 درهم في فبراير إلى 2.85 درهم في مارس. كما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 17 فلساً لكل لتر من إلى 2.99 درهم في فبراير إلى 3.16 درهم في مارس.



كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2024 للشهر الثالث على التوالي وبمقدار يتراوح بين 13 و14 فلساً في البنزين، و19 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2023.



وأقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2023 بمقدار يتراوح بين 7و8 فلوس في البنزين، و23 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2023، كما أقرت تخفيض أسعار الوقود خلال نوفمبر 2023 بمقدار 41 فلساً في البنزين، و15 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2023.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.





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