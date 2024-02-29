الأرصاد طقس اليوم معتدل ومغبر على المناطق المكشوفة والعظمى 22

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل لنهار اليوم الخميس،
والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد
والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 38 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 22 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 9 درجات مئوية.
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