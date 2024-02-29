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الدعيج لـالأنباء مركز المطلاع الصحي 1 سيعمل على مدار الساعة اعتبارا من 8 مارس

2/29/2024 5:16:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير منطقة الجهراء الصحية د.جمال الدعيج، عن تمديد ساعات العمل في مركز المطلاع الصحي1 لتكون على مدار الساعة يومياً بما فيها العطل الرسمية اعتباراً من الجمعة المقبل 8 مارس.

وذكر د.الدعيج في تصريح لـ"الأنباء"، أن هذا يأتي بتوجيهات من وزير الصحة د.أحمد العوضي، لتوفير الخدمات الصحية لقاطني مدينة المطلاع على مدار الساعة.

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