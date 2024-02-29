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التربية وقف نقل وندب المعلمين حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني

2/29/2024 5:16:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

أوقفت وزارة التربية النقل والندب لأعضاء الهيئة التعليمية والإشرافية حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي .

وقالت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، إنه " تقرر استئناف إجراءات تعيين المعلمين في جميع قطاعات وإدارات الوزارة"، مشيرةً إلى أن آخر موعد لمباشرة العمل هو نهاية دوام الخميس 4 أبريل المقبل.

وأوضحت الحمدان في قرارها استمرار المعلمين المنتدبين من جهات حكومية أخرى بالعمل في مدارسهم وذلك لحين انتهاء فترة الندب على أن يقوم القطاع الإداري بإجراءات تمديد الندب أو النقل أو التثبيت حسب الأحوال وذلك في المواعيد المناسبة والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

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