الصناعة في اليابان تنهار .. تراجع إنتاج 14 صناعة من أصل 15

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انكمش إنتاج المصانع في اليابان بأسرع وتيرة في 4 سنوات، خلال كانون الثاني الماضي، وسط تراجع إنتاج السيارات.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة الاقتصاد اليابانية، تراجع الإنتاج الصناعي 7.5% الشهر الماضي، وهو مستوى أكبر من توقعات انخفاضه 7.3%.
وشهدت 14 صناعة من أصل 15 صناعة تراجعاً في مستويات الإنتاج الشهر الماضي.
كما خفضت الوزارة تقييمها للإنتاج الصناعي لأول مرة منذ تموز العام الماضي، بما يكشف التحديات التي تواجه الاقتصاد الذي يحاول التعافي من الركود الذي حدث بنهاية العام الماضي.
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