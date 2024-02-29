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الصناعة في اليابان تنهار .. تراجع إنتاج 14 صناعة من أصل 15

2/29/2024 5:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انكمش إنتاج المصانع في اليابان بأسرع وتيرة في 4 سنوات، خلال كانون الثاني الماضي، وسط تراجع إنتاج السيارات.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة الاقتصاد اليابانية، تراجع الإنتاج الصناعي 7.5% الشهر الماضي، وهو مستوى أكبر من توقعات انخفاضه 7.3%.
وشهدت 14 صناعة من أصل 15 صناعة تراجعاً في مستويات الإنتاج الشهر الماضي.
كما خفضت الوزارة تقييمها للإنتاج الصناعي لأول مرة منذ تموز العام الماضي، بما يكشف التحديات التي تواجه الاقتصاد الذي يحاول التعافي من الركود الذي حدث بنهاية العام الماضي.














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