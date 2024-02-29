نيوزيلندا تفرض عقوبات على مستوطنين لتورطهم بهجمات في الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) سيدني/PNN- فرضت نيوزيلندا، اليوم الخميس، عقوبات علىمستوطنين إسرائيليين، شاركوا في شن هجمات عنيفة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون في بيان، إن لديه "قلقا بالغا إزاء الزيادة الكبيرة في أعمال العنف المتطرفة التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الشهور الأخيرة، الأمر الذي يزعزع الاستقرار".

وتتبنى نيوزيلندا موقفا ثابتا يعد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي.

وقالت الحكومة النيوزيلندية إنها ستواصل دعم إقامة دولة فلسطينية في المستقبل ضمن حل الدولتين عن طريق التفاوض، وتحث على إنهاء الصراع الحالي واستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل عاجل.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، واىلمملكة المتحدة، وفرنسا، قد فرضت عقوبات على مستعمرين لتورطهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين.

وناقش الاتحاد الأوروبي مؤخرا فرض حزمة عقوبات ضد المستوطنين مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين، لكنه لم يتخذ قراراً جماعياً في هذا الموضوع بسبب معارضة دولة واحدة.

وخلال عام 2023 نفذا قوات الاحتلال وميليشيات المستوطني 12161 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بينها 9751 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال، و2410 اعتداءات نفذتها ميليشيات المستعمرين، و206 اعتداءات مشتركة بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.