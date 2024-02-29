نيوزيلندا تفرض عقوبات على مستوطنين لتورطهم بهجمات في الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
سيدني/PNN- فرضت نيوزيلندا، اليوم الخميس، عقوبات على
مستوطنين إسرائيليين، شاركوا في شن هجمات عنيفة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون في بيان، إن لديه "قلقا بالغا إزاء الزيادة الكبيرة في أعمال العنف المتطرفة التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الشهور الأخيرة، الأمر الذي يزعزع الاستقرار".
وتتبنى نيوزيلندا موقفا ثابتا يعد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي.
وقالت الحكومة النيوزيلندية إنها ستواصل دعم إقامة دولة فلسطينية في المستقبل ضمن حل الدولتين عن طريق التفاوض، وتحث على إنهاء الصراع الحالي واستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل عاجل.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية، واىلمملكة المتحدة، وفرنسا، قد فرضت عقوبات على مستعمرين لتورطهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين.
وناقش الاتحاد الأوروبي مؤخرا فرض حزمة عقوبات ضد المستوطنين مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين، لكنه لم يتخذ قراراً جماعياً في هذا الموضوع بسبب معارضة دولة واحدة.
وخلال عام 2023 نفذا قوات الاحتلال وميليشيات المستوطني 12161 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بينها 9751 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال، و2410 اعتداءات نفذتها ميليشيات المستعمرين، و206 اعتداءات مشتركة بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
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