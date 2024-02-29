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سلسلة غارات جوية إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان

2/29/2024 5:10:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة بلدات جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على بلدات بيت ليف، وبنت جبيل، وعيناتا، وراميا، واللبونة، وجبل بلاط.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الجبين، وطير حرفا، وحامول.

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