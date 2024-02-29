سلسلة غارات جوية إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان

سلسلة غارات جوية إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان
التاريخ
2/29/2024 5:10:42 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة بلدات جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على بلدات بيت ليف، وبنت جبيل، وعيناتا، وراميا، واللبونة، وجبل بلاط.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الجبين، وطير حرفا، وحامول.
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