صحفي إسرائيلي: تصريح غالانت بشأن التجنييد هو الأهم منذ 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال الصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت إن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت قام أمس بوضع عبوة ناسفة متعددة المراحل في غرفة مجلس الوزراء (الموسعة).

وتابع بن كاسبيت،“كان بيان غالانت أمس أهم بيان يُسمع هنا منذ”مجزرة" 7 تشرين الأول/أكتوبر. وأهم بكثير من كل خطابات الحرب ومن ثرثرة "النصر المطلق" التي سبقته، حيث أعلن غالانت أن المؤسسة الأمنية ستقدم قانون التجنيد الذي ستدعمه جميع فصائل التحالف".

وأضاف، "لقد تحول الأمر إلى ساعة رملية، لم يكن في نهايتها سوى ثلاثة خيارات: الأول، خضوع الحريديم لخطة تجنيد يتم الاتفاق عليها بين الليكود (غالانت) وغانتس وآيزنكوت. والثاني، إصرار الحريديم ورفض مثل هذا المخطط الذي سيؤدي إلى الانتخابات. والثالث، استسلام غانتس. اسمحوا لي أن أراهن أن استسلام غانتس لن يحدث. بالتأكيد ليس فيما يتعلق بمسألة التوظيف. لقد استسلم بالفعل بما فيه الكفاية. يبدو لي أنه لن يكون هناك إبعاد لجالانت أيضًا. يمكن قول الكثير عنه، لكن هذا نوع لا يعرف الكلل. وهذا عادة ما يكون عيبا. وفي حالتنا، هذه ميزة".

وقال، "إذا كان علي أن أقدر، فإن هذه الخطوة يتم تنسيقها بين غالانت وغانتس. المحور الذي تم إنشاؤه بينهما لم يمر دون أن يلاحظه نتنياهو. وكلاهما يدرك عمق الحفرة التي يقف أمامها الجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر. وكلاهما يشتركان في نفس التقييم لعدم كفاءة رئيس الوزراء. إذا كان هذا الحدث منسقا بالفعل، فإن نتنياهو محاصر في ساحة متفجرة سيجد هو نفسه صعوبة في الخروج منها بسلام".

وقال، "الآن دعونا نرى نتنياهو يطرد يوآف غالانت مرة أخرى. والمزيد عن قانون التجنيد. لقد أدخل غانتس وآيزنكوت إلى حكومته في ذعر متعرق، في الأيام التي كان فيها في حالة ذعر وفقد السيطرة وارتعد أمام إمكانية فتح جبهة شمالية بينما يواصل مسلحو حماي قتل الإسرائيليين في الضواحي. قبل بضعة أسابيع توصل إلى استنتاج مفاده أن غانتس قام بمهمته وحان الوقت (مرة أخرى) للتخلص منه.لكن هذه المرة، يبدو غانتس أقل تعقيدا من المرة السابقة. انه لن يذهب إلى أي مكان.



وهو عالق في حلق نتنياهو والآن يتبين أنه منسق مع غالانت ومن خلفه تأييد ساحق لنحو 80% من الجمهور لوضع حد للتشويه التاريخي الإجرامي المستمر والمكثف للمساواة في العبء. وأتساءل ماذا سيفعل الأرثوذكس المتطرفون. فهل سيستمرون في حل الحكومة ويأخذوننا إلى الانتخابات؟ هل سيعقدون صفقة سرية من وراء ظهر نتنياهو بشأن "اليوم التالي"؟ ولا، لا أقصد اليوم التالي في غزة. أعني اليوم التالي لنتنياهو".

المصدر: الجرمق الاخباري