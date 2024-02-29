صحفي إسرائيلي: تصريح غالانت بشأن التجنييد هو الأهم منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- قال الصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت إن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت قام أمس بوضع عبوة ناسفة متعددة المراحل في غرفة مجلس الوزراء (الموسعة).
وتابع بن كاسبيت،“كان بيان غالانت أمس أهم بيان يُسمع هنا منذ”مجزرة" 7 تشرين الأول/أكتوبر. وأهم بكثير من كل خطابات الحرب ومن ثرثرة "النصر المطلق" التي سبقته، حيث أعلن غالانت أن المؤسسة الأمنية ستقدم قانون التجنيد الذي ستدعمه جميع فصائل التحالف".
وأضاف، "لقد تحول الأمر إلى ساعة رملية، لم يكن في نهايتها سوى ثلاثة خيارات: الأول، خضوع الحريديم لخطة تجنيد يتم الاتفاق عليها بين الليكود (غالانت) وغانتس وآيزنكوت. والثاني، إصرار الحريديم ورفض مثل هذا المخطط الذي سيؤدي إلى الانتخابات. والثالث، استسلام غانتس. اسمحوا لي أن أراهن أن استسلام غانتس لن يحدث. بالتأكيد ليس فيما يتعلق بمسألة التوظيف. لقد استسلم بالفعل بما فيه الكفاية. يبدو لي أنه لن يكون هناك إبعاد لجالانت أيضًا. يمكن قول الكثير عنه، لكن هذا نوع لا يعرف الكلل. وهذا عادة ما يكون عيبا. وفي حالتنا، هذه ميزة".
وقال، "إذا كان علي أن أقدر، فإن هذه الخطوة يتم تنسيقها بين غالانت وغانتس. المحور الذي تم إنشاؤه بينهما لم يمر دون أن يلاحظه نتنياهو. وكلاهما يدرك عمق الحفرة التي يقف أمامها الجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر. وكلاهما يشتركان في نفس التقييم لعدم كفاءة رئيس الوزراء. إذا كان هذا الحدث منسقا بالفعل، فإن نتنياهو محاصر في ساحة متفجرة سيجد هو نفسه صعوبة في الخروج منها بسلام".
وقال، "الآن دعونا نرى نتنياهو يطرد يوآف غالانت مرة أخرى. والمزيد عن قانون التجنيد. لقد أدخل غانتس وآيزنكوت إلى حكومته في ذعر متعرق، في الأيام التي كان فيها في حالة ذعر وفقد السيطرة وارتعد أمام إمكانية فتح جبهة شمالية بينما يواصل مسلحو حماي قتل الإسرائيليين في الضواحي. قبل بضعة أسابيع توصل إلى استنتاج مفاده أن غانتس قام بمهمته وحان الوقت (مرة أخرى) للتخلص منه.لكن هذه المرة، يبدو غانتس أقل تعقيدا من المرة السابقة. انه لن يذهب إلى أي مكان.
وهو عالق في حلق نتنياهو والآن يتبين أنه منسق مع غالانت ومن خلفه تأييد ساحق لنحو 80% من الجمهور لوضع حد للتشويه التاريخي الإجرامي المستمر والمكثف للمساواة في العبء. وأتساءل ماذا سيفعل الأرثوذكس المتطرفون. فهل سيستمرون في حل الحكومة ويأخذوننا إلى الانتخابات؟ هل سيعقدون صفقة سرية من وراء ظهر نتنياهو بشأن "اليوم التالي"؟ ولا، لا أقصد اليوم التالي في غزة. أعني اليوم التالي لنتنياهو".
المصدر: الجرمق الاخباري
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