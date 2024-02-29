زار الضفة وانتقد غزو العراق.. معلومات مثيرة عن آرون بوشنل

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تكشفت معلومات جديدة مثيرة عن حياة آرون بوشنل الجندي في القوات الجوية الأمريكية الذي أشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، إذ قام بزيارة إسرائيل والضفة الغربية عام 2016 وانتقد الجيش الأمريكي في مسائل سياسية، مثل: غزو العراق، وأفغانستان.

وفي تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، نشرته يوم الأربعاء، قالت فيه كان بوشنل "فتى خجولًا في مجتمع مسيحي منعزل" في ماساتشوستس.

صديقة بوشنل منذ الطفولة وتدعى آشلي شومان، قالت للصحيفة: "من الصعب أن أستوعب الأمر.. أقول فقط كيف وصل إلى هذا التصرف؟".

وبحسب المنشورات الأخيرة لبوشنل، فقط كان يخطط بعناية لتنفيذ المهمة التي مات فيها "من أجل تركيز الاهتمام على الهجوم الإسرائيلي في قطاع غزة"، إذ تقول وزارة الصحة الفلسطينية إن 30 ألف فلسطيني قتلوا من بدء الحرب على القطاع.

ضد الإبادة الجماعية

وأردفت الصحيفة الأمريكية: "في الساعات التي سبقت احتجاج بوشنل، أرسل بريدًا إلكترونيًّا للعديد من وسائل الإعلام المستقلة تحت عنوان (ضد الإبادة الجماعية) والذي يتضمن رابطًا لموقع على شبكة الإنترنت، إذ ظهر لاحقًا في مقطع فيديو وهو يحرق نفسه".

وكتب بوشنل لوسائل الإعلام: "أطلب منكم حفظ اللقطات".

وكان أرسل وصية إلى صديقه في الأيام الأخيرة قبل وفاته حدَّد فيها كيفية التصرف بممتلكاته، بحسب الصحيفة.

زيارته لإسرائيل والضفة

ويقول التقرير: "في السنوات الأخيرة من حياته كان بوشنل بعيدًا عن نشأته المحافِظة وحياته المهنية في الجيش، ملقيًا بنفسه في النشاط اليساري والفوضوي، متحدثًا بشكل كبير عن تخفيف الفقر ومعارضة الرأسمالية".

وأضافت شومان: "في صيف عام 2016 وبعد تخرج بوشنل في المدرسة الثانوية، قام بزيارة إسرائيل والضفة الغربية في رحلة قادتها (جماعة يسوع) التي كان ينتمي إليها، وقضى برفقة زملائه يومًا في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية وتحدثوا مع العديد من الطلاب في جامعة بيت لحم وهي كلية كاثوليكية هناك".

ولفتت الصحيفة إلى أن بوشنل "كان مستاءً من وظيفته في القوات الجوية، وكان يتحدث عن خلافاته مع الجيش الأمريكي بشأن الصراعات الماضية، مثل: غزو العراق وأفغانستان".

وأثار حرق بوشنل لنفسه موجة من الوقفات الاحتجاجية تكريمًا له في نيويورك خلال اليومين الماضيين.



