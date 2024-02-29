خلال 4 أيام .. الأوقاف تدعو المسجلين للحج استلام تصاريحهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من خلال دائرة الحج والعمرة، المواطنين الذين سجلوا تسجيلا أوليا للحج لهذا العام من مواليد 1/7/1952، وحتى تاريخ 28/2/1953 لاستلام تصاريحهم خلال أربعة أيام فقط.
وقالت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، إن تسليم التصاريح سيجري في مديريات الأوقاف في جميع محافظات المملكة، ومسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله الأول في منطقة العبدلي اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل، موضحا أن ساعات العمل اليومية لاستلام التصاريح تبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.
وأكدت دائرة الحج والعمرة أن صلاحية التصاريح بعد استلامها من قبل الراغبين بأداء فريضة الحج 3 أيام فقط، ما يتطلب منهم الإسراع في عملية التسجيل لدى شركات الحج والعمرة المعتمدة من قبل الدائرة.
MENAFN29022024000208011052ID1107916048
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.