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رئيس الأرجنتين يخطط لعقد قمة لدول أمريكا اللاتينية لدعم أوكرانيا

2/29/2024 5:09:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي إنه يخطط لعقد قمة لدول أمريكا اللاتينية تبحث سبل دعم أوكرانيا للعام الجاري 2024.

وأشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" إلى أن سياسة مايلي تجاه أوكرانيا تختلف عن الموقف الحيادي الذي تتبناه بلدان مهمة في المنطقة كالبرازيل والمكسيك.

RT

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