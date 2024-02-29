رئيس الأرجنتين يخطط لعقد قمة لدول أمريكا اللاتينية لدعم أوكرانيا

رئيس الأرجنتين يخطط لعقد قمة لدول أمريكا اللاتينية لدعم أوكرانيا
التاريخ
2/29/2024 5:09:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي إنه يخطط لعقد قمة لدول أمريكا اللاتينية تبحث سبل دعم أوكرانيا للعام الجاري 2024.
وأشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" إلى أن سياسة مايلي تجاه أوكرانيا تختلف عن الموقف الحيادي الذي تتبناه بلدان مهمة في المنطقة كالبرازيل والمكسيك.
RT
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