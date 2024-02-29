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منطاد تجسس إسرائيلي في أجواء جنوب لبنان

2/29/2024 5:09:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رفع الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، منطادا تجسسيا في أجواء جنوب لبنان، في وقت أعربت فيها "اليونيفيل" عن قلقها من توسع التوترات على الحدود.
وقالت مراسلة RT أن الجيش الإسرائيلي رفع منطاد التجسس في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.


هذا وأعلن الدفاع المدني عن استشهاد مدنيين اثنين (رجل وزوجته) في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بلدة صديقين مساء أمس الأربعاء، وتم نقل عدة إصابات إلى مستشفيات المنطقة.
وقد أعربت قوّات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان عن قلقها الشديد من توسع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب التوترات الأخيرة.


كما لفتت الى أن "احتمال نشوب صراع أوسع أصبح قريبا"، مشددة على أنها تحض على وقف إطلاق النار والتوصل لحل سياسي، محذرة من أن "توسع الصراع بين لبنان وإسرائيل سيكون صراعا إقليميا له آثار مدمرة".

روسيا اليوم


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